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ВМС: Россия перекрыла почти 70% акватории Азовского моря

10 декабря 2021, 15:49

ВМС: Россия перекрыла почти 70% акватории Азовского моря

На сегодняшний день Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря. Об этом сообщает служба по связям с общественностью командования Военно-морских сил Украины.

Там уточнили, что российская сторона разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства в Азовском море в связи с якобы проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.

Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море, отметили в ВМС.

Там подчеркнули, что объявление навигационных предупреждений Россией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией.

«Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее озеро», — говорится в сообщении.

Вечером 9 декабря ФСБ РФ заявило, что корабль ВМС Украины «Донбасс» находился на расстоянии 18 морских миль от Керченского пролива и требования изменить курс не выполняет. Российская сторона утверждала, что указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания. Позже в ФСБ сообщили, что «Донбасс» лег на обратный курс от Керченского пролива.

В пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что «Донбасс» не собиралось проходить через Керченский пролив, который контролирует Россия после оккупации Крыма.

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