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Специалисты объяснили, почему питьевая вода в Донецкой области неприятно пахнет

03 декабря 2021, 16:50

Специалисты объяснили, почему питьевая вода в Донецкой области неприятно пахнет

В Донецкой областной госадминистрации объяснили, почему в Славянске и некоторых других городах области питьевая вода в кранах имеет неприятный запах. Директор департамента ЖКХ Сергей Гончаренко сообщил, что наблюдательные инстанции регулярно проводят забор воды из Северского Донца в разных точках, чтобы проверить ее качество.

Гончаренко отметил, что качество воды соответствует всем допустимым нормам.

«В питьевой воде содержание соединений аммония - 0,1-0,12 мг на литр при допустимых нормах не более 0,5 мг на литр, то есть почти в 4 раза меньше», – подчеркнул глава департамента во время брифинга главы ДонОГА 3 декабря. 

А неприятный запах воды специалисты поясняют биологическим фактором и теплой погодой, чего не должно быть в осенне-зимний период.    

«В реку попадает множество соединений азота и при повышенной температуре воды это приводит к размножению сине-зеленых водорослей. А продукты их жизнедеятельности и отмирания дают этот запах», – рассказал Гончаренко.

Чиновник добавил, что для устранения запаха в воду добавляют допустимые реагенты, среди которых марганец.

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