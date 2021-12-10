Зеленский о Нормандском формате: Может появиться новая площадка с участием США и прямые переговоры с Россией

Благодаря участию США, может появиться новая площадка для переговоров с Россией, но возможны и прямые переговоры с президентом РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «1+1».



При этом, подчеркнул президент, важно не потерять и Нормандский формат. Он рассказал, что об этом шла речь в разговоре с президентом США Джо Байденом.



«О компромиссах мы не говорили. Говорили, что благодаря США может появиться еще одна площадка для переговоров с РФ. Важный момент, как не потерять Нормандский формат, потому что ничего не построив, можно разрушить то, что есть. а для нас очень важно его не потерять», — сказал Зеленский.



Он отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон, со своей стороны, заинтересован в реализации наработок Нормандского формата.



«Я говорил с Макроном, он мощный лидер Европы и заинтересован в развитиии и реализации всех наработок в Нормандском формате. На сегодня все "за", чтобы существовали несколько путей и как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке», — отметил Зеленский.



«Но при этом я не исключаю и отдельный формат прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров, и США», — добавил президент.