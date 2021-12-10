Одна из пленниц «ДНР» в критическом состоянии, ей срочно требуется операция — правозащитники

Врач Наталья Стаценко, которую арестовала «ДНР» несколько лет назад, находится в критическом состоянии. Женщине срочно требуется операция, на которую ее не отпускают. Об этом сообщила глава правления «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук во время мероприятия «Izolyatsia: must speak. Год спустя» в Киеве.



Она рассказала, что Наталья Стаценко была арестована за переписку с донецким журналистом Станиславом Асеевым, бывшим узником тюрьмы «ДНР» «Изоляция».



«Так случилось, что до ареста ей была назначена срочная операция, которую не успели сделать, потому что она попала в тюрьму. Она тоже была в секретной тюрьме "Изоляция". Сейчас она находится в донецком СИЗО №5. Ее состояние крайне ухудшилось. Из-за того, что ей не сделали вовремя операцию, у нее парализует часть тела, она постоянно чувствует боль, ей не помогают обезболивающие, она не получает никакой медицинской помощи», — говорит правозащитница.



По ее словам, только на третий год ареста женщину осмотрел врач и сказал, что ее нужно срочно оперировать. Но на эту операцию пленницу из СИЗО не отпустили, сказали, что из-за ковида нельзя отправить человека в больницу.



«Родным Натальи Стаценко ничего, кроме надежды на чудо, не остается. Ее отец говорит, что дочь уже глубокий инвалид. Если сейчас не сделать эту срочную операцию, она умрет», — подчеркивает Александра Матвийчук.



Она рассказала, что сейчас правозащитники запускают флешмоб в соцсетях «Рождество для врача Натальи Стаценко» и обращаются к Российской Федерации и к «властям» Донецка с просьбой проявить человечность и отпустить Наталью Стаценко на срочную операцию.