«Речь не шла»: Байден не предлагал Зеленскому провести переговоры с «Л-ДНР»

Президент США Джо Байден во время разговора с президентом Владимиром Зеленским не предлагал провести переговоры с групировками «Л-ДНР». Об этом глава государства рассказал в интервью «1+1».



Он уточнил, что в целом речь о каких-либо разговорах с представителями временно оккупированных территорий не шла.



«Нет, он мне не предлагал. Но скажу откровенно, об этом речь в принципе не шла. Но, если принять мнение президента Франции Эмманюэля Макрона, то он постоянно подтверждает, что надо сделать все, чтобы Украина не осталась один на один с сепаратистами, как этого хочет Россия», — сказал Зеленский.



Президент добавил, что Украина ориентируется не только на Минские соглашения, потому и стояла задача привлечь США в мирный процесс по Донбассу.