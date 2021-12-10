Швейцария на год продлила заморозку активов Януковича и его окружения

Федеральный совет Швейцарии продлил на один год замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщило посольство Швейцарии в Украине в Twitter в пятницу.



«Федеральный совет Швейцарии решил оставить замороженными активы в контексте Украины, еще на один год, чтобы поддержать судебное сотрудничество между Украиной и Швейцарией. Это блокирование было введено в 2014 году после отстранения от власти президента Украины Януковича», — говорится в сообщении.



В посольстве отметили, что швейцарские власти с 2014 года тесно сотрудничают с украинскими партнерами для ускорения процесса возврата активов.



«Что касается потенциальной реституции, судебные решения о незаконном происхождении активов еще не вынесены в Украине. Максимальная продолжительность замораживания активов ограничена до 10 лет», — отметили в посольстве.



Федеральный совет Швейцарии принял решение о заморозке всех активов Януковича и его окружения в стране семь лет назад.