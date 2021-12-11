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Монастырский хочет отстранить своего зама, который устроил скандал на блокпосту полиции

11 декабря 2021, 13:23

Монастырский хочет отстранить своего зама, который устроил скандал на блокпосту полиции

Министр внутренних дел Денис Монастырский предложит правительству отстранить от должности своего заместителя Александра Гогилашвили, который устроил разборки на блокпосту в Донецкой области. Об этом Монастрыский сообщил в своем Facebook.

После конфликта Гогилашвили с правоохранителями на блокпосте Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства, «в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы».

«На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее
представление в Кабинет Министров Украины», — написал он.

«Я лично изучу все детали произошедшего и приму соответствующие управленческие решения», — добавил министр.

Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосте полиции возле поселка Долина на въезде в Донецкую область из-за того, что его попросили предъявить документы.

В МВД Гогилашвили отвечает за борьбу с наркопреступностью. Его супруга Мария Левченко является помощником президента Владимира Зеленского со времен работы в «Квартале».

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