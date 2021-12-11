Монастырский хочет отстранить своего зама, который устроил скандал на блокпосту полиции

Министр внутренних дел Денис Монастырский предложит правительству отстранить от должности своего заместителя Александра Гогилашвили, который устроил разборки на блокпосту в Донецкой области. Об этом Монастрыский сообщил в своем Facebook.



После конфликта Гогилашвили с правоохранителями на блокпосте Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства, «в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы».



«На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее

представление в Кабинет Министров Украины», — написал он.



«Я лично изучу все детали произошедшего и приму соответствующие управленческие решения», — добавил министр.

Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосте полиции возле поселка Долина на въезде в Донецкую область из-за того, что его попросили предъявить документы.



В МВД Гогилашвили отвечает за борьбу с наркопреступностью. Его супруга Мария Левченко является помощником президента Владимира Зеленского со времен работы в «Квартале».