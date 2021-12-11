В воронках от снарядов, во дворах: Правозащитники установили 12 стихийных захоронений на Донбассе

В населенных пунктах прифронтовой зоны на Донбассе подтверждены факты 12 стихийных захоронений людей, не зафиксированных органами власти. Об этом сообщил главный эксперт по вопросам адвокации гуманитарной миссии «Пролиска» Игорь Сосонский в эфире «Громадського радіо».



Он пояснил, что стихийные захоронения возникали в силу разных обстоятельств и не были оформлены должным образом.



«На сегодняшний день такие захоронения мы зафиксировали как минимум в трех населенных пунктах: Старомарьевка, Донецкая область, и два населенных пункта с ограниченным доступом — Пески и Опытное, Донецкая область. Мы знаем о 12 случаях стихийных захоронений. Это проверенные факты», — рассказал правозащитник.



По его словам, зафиксированные гуманитарной миссией 12 случаев — это смерти, наступившие по разным причинам, в том числе из-за взрывов, например осколочных поражений от мин, а также естественные смерти, из-за пожара.



«Например, смерть от осколка, попавшего в голову. Этого человека похоронили в воронке из-под снаряда во дворе. Еще один случай — смерть от остановки сердца. Похоронили этого человека также во дворе. Последний зафиксированный нами случай — это смерть в результате бытового пожара. К сожалению, в этот населенный пункт не выехали службы экстренной помощи и службы, которые должны были зафиксировать факт смерти. Местные жители были вынуждены похоронить этого человека без документов. Такой случай также считается стихийным погребением. Причины подобных случаев очень разные. Но ни один человек не должен закончить жизнь таким образом», — резюмировал Игорь Сосонский.