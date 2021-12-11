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Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной — Арестович

11 декабря 2021, 20:57

Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной — Арестович

Несмотря на состоявшийся разговор между президентами США и РФ, Россия не отступает от украинских границ, войска продолжают накапливать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью «Радио Свобода».

«Ни один солдат не отошел от наших границ. Напротив, едут новые. И ситуация далеко не решена. Далеко. И так будет, по меньшей мере, до встречи НАТО и России, которую анонсировал Джо Байден по поводу разговоров о "нераспространении НАТО на восток". Но и здесь мы понимаем, что Байден анонсировал, что он не пойдет на условия России, потому что это означает конец НАТО как оборонного союза», — сказал Арестович.

Он прокоммнетировал также информацию немецкого издания Bild о том, что якобы президент РФ Владимир Путин имеет планы захватить две трети территории Украины, включая Киев.

«Российская армия способна по логистике зайти на территорию Украины не более 200 км от любой точки границы, где еще не были боевые действия, даже при нынешней концентрации [войск]. Поэтому никакого даже Левобережья они не отнимут. Это вполне понятно. Если мы будем сопротивляться, а сопротивление будет огромное, то я думаю, что все это кончится военным поражением России. Они это хорошо понимают», — отметил советник главы ОП.

Арестович добавил, что стягивание войск РФ продолжается и на сегодня их численность уже больше, чем была весной этого года. По его мнению, к Новому году российская группировка войск полностью сформируется и будет готова к нападению.

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