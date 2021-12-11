С мячом в руках: В Краматорске открыли памятник убитому «ДНР» футболисту Степану Чубенко

В Краматорске установили памятник Народному герою Украины Степану Чубенко, убитому боевиками «ДНР» в 2014 году.
Как рассказали в пресс-службе горсовета, над проектом памятника работал краматорский скульптор Игорь Нестеренко. Степан Чубенко изображен в полный рост с мячом в руках, в движении. Одет в спортивную форму команды с эмблемой Краматорского футбольного клуба «Авангард», за юношескую сборную которой он играл.
В память о герое руководство клуба решило навсегда закрепить за ним первый номер.
Монумент установили в Саду Бернацкого, возле футбольного поля. Открыть памятник пригласили городского голову Александра Гончаренко и маму погибшего школьника Сталину Чубенко.
Также была установлена памятная доска у входа на стадион «Авангард» и мемориальная доска в ОШ №12, в которой учился погибший, и теперь учреждение носит его имя.
Степан Чубенко был активным участником патриотических митингов и самостоятельно снимал с городской площади Краматорска флаг незаконной организации «ДНР». Его задержали в Донецке, когда он поездом возвращался из Киева в родной Краматорск. По одной из версий, боевики обнаружили у подростка сине-желтую ленту и шарф футбольного клуба «Карпаты». Подростка жестоко пытали и расстреляли в июле 2014 года в селе Кузнецово-Михайловка Донецкой области. Похороны Чубенко состоялись 8 ноября 2014 года.
Посмертно Степан Чубенко был награжден орденом «За мужество» III степени и удостоен звания «Народный герой Украины».
С 2015 года ежегодно в Краматорске проводится футбольный турнир памяти Степана Чубенко.