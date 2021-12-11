США де-факто присоединились к Нормандскому формату — Арестович

Соединенные Штаты стали активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации в Украине и фактически присоединились к Нормандскому формату. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью «Радио Свобода».



«Самая главная новость — можно сказать, что США стали активным игроком в сфере мирного урегулирования в Украине, вооруженного конфликта в Украине. То есть, они стали этим игроком. И это следствие удачного визита президента Зеленского в США в августе этого года. Ну и потом работы Офиса президента, работы МИД», — отметил Арестович.



По его словам, США уже приобщились к Нормандскому формату, идет формализация их участия.



«Фактически уже приобщились, де-факто. Теперь будет найдена формула или форма, в которой это будет происходить так или иначе. И даже россияне не возражают. Если мы видим оговорки их, министра иностранных дел, их официальных лиц, то они говорят: да, мы тоже не возражаем, чтобы США и так далее», — сказал советник главы Офиса президента.