Страны G7 призвали Россию к переговорам с Украиной

Государства-члены «большой семерки» призывают Россию и Украину вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта между двумя странами. Несмотря на напряженную ситуацию, необходимо сделать все возможное, чтобы возобновить диалог, сообщила журналистам новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G7 в Ливерпуле, передает DW.



Бербок, в частности, указала на возможность встречи в Нормандском формате с участием России, Украины, Франции, и Германии. «Приглашение на эту встречу уже несколько недель, несколько месяцев лежит на столе», — сказала она.



Еще одним каналом взаимодействия, по словам главы МИД ФРГ, может стать Совет НАТО-Россия.



По словам Бербок, переговоры должны привести к снижению напряженности на российско-украинской границе. При этом страны «большой семерки» сходятся во мнении, что «в Европе не может быть изменения границ», добавила глава немецкого МИД. «Все члены G7 придерживаются четкой общей позиции, согласно которой пересечение этой линии будет иметь огромные политические и экономические последствия», — резюмировала она.