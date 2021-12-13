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В Донецке произошел взрыв на газовой заправке

13 декабря 2021, 08:35

В Донецке произошел взрыв на газовой заправке

Взрыв на газовой заправке произошел в Киевском районе Донецка, пострадал оператор АЗС. Об этом сегодня сообщило «МЧС» группировки «ДНР».

«На проспекте Партизанский в Киевском районе Донецка 12 декабря на территории нефункционирующего ООО "Донецк АТП МОК" на газовой заправке произошел взрыв газа пропан без последующего горения», — говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадал оператор заправки — мужчина 1974 года рождения. От госпитализации он отказался. Взрывом также разрушено здание операторской.

Причины произошедшего устанавливаются.

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