В Донецке произошел взрыв на газовой заправке

Взрыв на газовой заправке произошел в Киевском районе Донецка, пострадал оператор АЗС. Об этом сегодня сообщило «МЧС» группировки «ДНР».



«На проспекте Партизанский в Киевском районе Донецка 12 декабря на территории нефункционирующего ООО "Донецк АТП МОК" на газовой заправке произошел взрыв газа пропан без последующего горения», — говорится в сообщении.



В результате взрыва пострадал оператор заправки — мужчина 1974 года рождения. От госпитализации он отказался. Взрывом также разрушено здание операторской.



Причины произошедшего устанавливаются.