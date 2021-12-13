На Донбассе все еще ищут причины ухудшения воды. В Донецке призвали не пить ее

Причины ухудшения качества воды в Северском Донце еще определяют специалисты. В то же время в неподконтрольных правительству районах «минздрав» группировки «ДНР» призвал пить только очищенную питьевую воду.



В компании «Вода Донбасса» отмечают, что качество воды реки Северский Донец, которая снабжает водой всю Донецкую область, в последние 10 лет резко ухудшилось. При этом река является трансграничной и пересекает территорию нескольких государств, ее длина составляет 1053 километра, в пределах Донбасса — 370 км.



«Для предупреждения сброса загрязняющих веществ невозможно поставить охрану вдоль берегов Северского Донца, множества его притоков и канала. Большой проблемой для рек и поверхностных водоемов является использование моющих средств, содержащих фосфаты, которые, попадая в источники воды, вызывают сильный рост сине-зеленых водорослей, которые потом в процессе очистки и обеззараживания воды становятся источником нехарактерных запахов», — пояснили в «Воде Донбасса».



На предприятии добавили, что с начала декабря были зафиксированы сторонние запахи в воде из Северского Донца, отобраны пробы исходной воды в разных точках и выявлено незначительное увеличение фоновых значений. Учитывая данную ситуацию, были изменены режимы работы фильтровальных станций с применением перманганата калия и активированного угля.



«В настоящее время продолжается работа над выяснением причин ухудшения качества воды источника совместно с лабораторной службой Северо-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов и департаментом экологии», — сообщили в «Воде Донбасса».



На неподконтрольной правительству территории «минздрав» группировки «ДНР» заявил, что в пробах питьевой воды в Горловке, Енакиево, Донецке, Макеевке выявлены отклонения от предельно допустимых концентраций по органолептическим и санитарно-химическим показателям, в том числе по запаху (аптечный) — до 2 раз, содержанию фенолов — до 2 раз, содержанию марганца — до 1,28 раз, окисляемости до 1,2 раз, сульфатов — до 1,32 раз.



Как утверждается, по микробиологическим показателям питьевая вода соответствует санитарным нормам и безопасна в эпидемическом отношении.



Однако «до стабилизации ситуации» местному населению «минздрав» рекомендует употреблять в пищу очищенную питьевую воду.