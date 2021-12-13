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На погашение долгов перед шахтерами направили более 700 миллионов гривен

13 декабря 2021, 20:47

На погашение долгов перед шахтерами направили более 700 миллионов гривен

На погашение задолженностей по выплате заработной платы горнякам государственных шахт направлено более 700 миллионов гривен. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба правительства.

По его словам, дополнительно еще около 90 миллионов гривен будут перераспределены из бюджетных программ министерства энергетики за счет экономии средств.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проконтролировать, чтобы участники рынка проводили своевременные расчеты за отгруженную продукцию и средства были направлены на выплату зарплат горнякам в ближайшие дни.

«Государство выполняет и будет выполнять свои обязательства перед шахтерами, чтобы у них не было никаких задолженностей по заработной плате. Долги должны быть погашены как можно скорее, и они не должны скапливаться. Более того, правительством были приняты необходимые решения для этого, в частности, об обязательстве государственных шахт направлять 80% средств от реализованной продукции на выплату зарплат шахтерам», — отметил глава Кабмина.

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