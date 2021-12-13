США напрямую общаются с РФ и Украиной для дипломатического решения конфликта — Белый дом

Соединенные Штаты, кроме стран Европы, напрямую ведут диалог с РФ и Украиной, чтобы урегулировать существующий конфликт дипломатическим путем. Об этом заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс-Украина».



«День за днем мы работаем над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми, ведем диалог с европейцами, но также напрямую — с украинцами и россиянами, и продолжаем рассматривать дипломатический путь (урегулирования конфликта — Ред.) и следовать по нему», — сказала она.



Псаки отметила, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которая затем, во вторник, направится в Москву для переговоров с официальными лицами РФ. По словам Псаки, в ходе визита Донфрид будет обсуждать наращивание российских войск у границы с Украиной и заверит в приверженности Вашингтона суверенитету Украины.



По ее словам, после поездки в РФ Донфрид отправится в Брюссель для обсуждения ситуации с союзниками США по НАТО и партнерами из ЕС.



Она добавила, что работу с европейскими партнерами также ведет команда США в сфере нацбезопасности.



Госдеп США сообщил в минувшие выходные, что Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря. Она обсудит ситуацию на границе РФ и Украины, имплементацию Минских договоренностей. В ходе поездки в Москву Донфрид планирует встретиться с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.