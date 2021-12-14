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В плену в ОРДЛО удерживают 40 украинских военных — Денисова

14 декабря 2021, 21:39

В плену в ОРДЛО удерживают 40 украинских военных — Денисова

В плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в настоящее время насчитывается 300 украинских пленных, в том числе 40 военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что во всех колониях на временно оккупированных территориях неудовлетворительные условия содержания, как и в Макеевской исправительной колонии №32, где недавно скончался украинский политзаключенный.

«Из-за отсутствия отопления родственники с помощью волонтеров покупали уголь для обогрева камер, разворованный оккупантами», — написала Денисова в своем телеграм-канале.

По ее словам, гражданские заложники почти не получают гуманитарную помощь в результате невыполнения договоренностей лидеров стран Нормандского формата, достигнутых 9 декабря 2019 год в Париже, а также 11 сентября 2020 года в Берлине по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста (МККК) к удерживаемым лицам в ОРДЛО.

«Из последнего гуманитарного конвоя, доставленного на временно оккупированную территорию, гражданские заложники получили только туалетную бумагу, мыло и зубную пасту. Буду обращаться к президенту МККК Петеру Мауреру с просьбой проверить распределение гуманитарной помощи, а также осуществить визит в Макеевскую ИК №32 с целью проверки условий содержания и обеспечения медикаментами», — добавила омбудсвумен.

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