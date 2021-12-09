США могут давить на Украину для предоставления частичной автономии Донбассу — СМИ

США могут оказывать давление на Украину, чтобы она предоставила частичную автономию неподконтрольным территориям на Донбассе, пишет Associated Press.



Агентство ссылается на представителей администрации, которые предположили, что «США будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально уступила часть автономии восточным украинским землям, которые сейчас контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами».



«Для Байдена задача будет заключаться в том, чтобы побудить Киев принять некоторые факты на востоке Украины, не создавая впечатление, что он уступит Путину», — пишет АР.



В статье также цитируют бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера. «Украину могут спросить: "Можете ли вы сделать какой-то шаг вперед в этих областях?", — сказал он. По словам дипломата, это может включать такие меры, как разрешение «союзному с Россией региону Донбасса контролировать собственное здравоохранение, полицию и школы».



«Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность национального правительства принимать решения», — отметил Пайфер.



Кроме того, источник агентства, знакомый с переговорами между Украиной и США, говорит, что Украина готова участвовать в переговорах по определению «особого статуса», включая возможные изменения, которые объясняют культурные и языковые различия ее восточного Донбасса, где больше всего носителей русского языка.



«Но Украина отвергнет любые изменения, которые дают региону фактическое право вето на национальную политику», — добавил он.

В четверг, 9 декабря, президент США Джо Байден планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошли 7 декабря по видеосвязи. Байден предупредил Путина, что в случае военной эскалации в ситуации с Украиной США и их союзники примут «серьезные экономические и другие меры».