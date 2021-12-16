Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма повысили стипендию для прохождения реинтеграционных курсов

Кабинет министров увеличил стипендии абитуриентов с временно оккупированных территорий, которые будут проходить обучение на реинтеграционных курсах в 2022 году. Такое решение было принято на заседании правительства 15 декабря, сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«С 1 января 2022 года стипендиальное обеспечение составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года на одного человека (7 443 грн) без учета налогов и сборов, которые должны быть уплачены. После всех отчислений сумма составит около 6 тысяч гривен», — говорится в сообщении.



Кроме того, Кабмин решил расширить целевую аудиторию реинтеграционных курсов за счет молодежи, которая в предыдущем учебном году получила полное общее среднее образование.



При этом правительство установило запрет на участие в реинтеграционных курсах лиц, которые проходят или завершили обучение в украинских вузах, и тех, кто обучался на реинтеграционных курсах в предыдущие годы. Разработан механизм верификации этой информации.



Согласно внесенным изменениям, Минреинтеграции теперь будет утверждать методические рекомендации для государственных вузов по подготовке, обеспечению и проведению реинтеграционных курсов.

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