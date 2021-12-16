Граница и оккупированные территории: Европарламент принял новую резолюцию по Украине

Европарламент принял новую резолюцию по ситуации на границе Украины и оккупированных территориях. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.



«Приветствую новую сильную резолюцию Европарламента по ситуации на границе и оккупированных РФ территориях Украины», — написал глава МИД.



«Европарламент призвал РФ отвести войска и прекратить угрозы, подтвердил перспективу членства Украины в ЕС и недопустимость уступок по вопросу выбора Украиной ее альянсов», — уточнил Кулеба.



На принятие документа отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил в Twitter Европейский Союз за поддержку Украины.



«Военные действия против Украины будут иметь для Российской Федерации высокую экономическую и политическую цену. Угроза безопасности Украины — это угроза миру и стабильности Европы», — написал Зеленский.