«Укрзализныця» запускает поезд «Слобожанский экспресс», который соединит восточные регионы

«Укрзализныця» 18 декабря запускает новый региональный поезд «Слобожанский экспресс», который соединит Луганскую, Харьковскую и Сумскую области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Свой первый тестовый рейс поезд совершит по маршруту Попасная — Харьков — Сумы, а на постоянной основе будет курсировать в сообщении Попасная — Харьков, Харьков — Ворожба.



«На маршруте будет курсировать современный дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч, в его составе 3 вагона — 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения», — сообщили в «Укрзализныце».