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Рада просит Кабмин выделить деньги на зарплаты шахтерам из резервного фонда

17 декабря 2021, 13:35

Рада просит Кабмин выделить деньги на зарплаты шахтерам из резервного фонда

Верховная Рада обратится к Кабинету министров относительно выделения средств из резервного фонда госбюджета на выплату заработных плат работникам государственных угольных шахт.

Соответствующее постановление № 6442 на заседании 17 декабря поддержали 307 народных депутатов, оно принималось по процедуре ad hoc.

Во время сегодняшнего часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в течение года работникам госшахт было выделено более 7 миллиардов рублей из бюджета.

По словам Шмыгаля, государство свои обязательства перед шахтерами выполнило в полном объеме.

При этом премьер отметил, что на сегодняшний день есть задолженность перед шахтами в 2,1 миллиарда гривен за поставленный уголь. Шмыгаль сообщил, что ведутся переговоры с «Центрэнерго» о погашении такой задолженности.

Он указал, что не все руководители угольных предприятий выполняют постановление правительства, согласно которому 80% средств от продажи угля следует направлять на зарплаты работникам шахт. По словам Шмыгаля, такие руководители будут уволены.

16 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений бюджет Украины на 2021 год о выделении на заработные платы работникам госшахт 2,4 миллиарда гривен.

При этом парламент не смог принять документ во втором чтении из-за того, что в решении комитета указывалось только принятие законопроекта за основу.

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