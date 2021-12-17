Минздрав расширил перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.



Согласно приказу от 04.10.2021 № 2153, зарегистрированному в Минюсте 16.12.2021 под №1624/37246, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования независимо от типа и формы собственности;

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

«Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют инфицироваться коронавирусной болезнью. 9 из 10 госпитализированных — невакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях», — пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.



Приказ вступает в силу через месяц со дня его публикации.



Работники вышеуказанных учреждений, которые не будут привиты против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

С 8 ноября в Украине представителей отдельных профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, начали отстранять от работы, если человек не привит. Отстранение будет длиться до момента вакцинации работника хотя бы одной дозой прививки. Те, у кого есть противопоказания к вакцинации, должны предъявить работодателю соответствующий документ.