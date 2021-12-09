С 9 декабря расширяется список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

С 9 декабря вступает в силу приказ министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.
Согласно приказу, который был принят месяц назад, к педагогам и служащим центральных и местных органов власти, которые должны проходить обязательную вакцинацию против COVID-19, добавятся сотрудники:
В Минздраве уточнили, что работники данных учреждений, которые отказываются от вакцинации против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.
С 8 ноября в Украине представителей отдельных профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, начали отстранять от работы, если человек не привит. Это касается госслужащих, служащих органов местного самоуправления и работников сферы образования. Отстранение будет длиться до момента вакцинации работника хотя бы одной дозой прививки. Те, у кого есть противопоказания к вакцинации, должны предъявить работодателю соответствующий документ.
Читайте также:Тысяча за вакцинацию: Минздрав предупреждает о мошенничестве