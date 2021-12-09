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С 9 декабря расширяется список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

09 декабря 2021, 08:53

С 9 декабря расширяется список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

С 9 декабря вступает в силу приказ министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.

Согласно приказу, который был принят месяц назад, к педагогам и служащим центральных и местных органов власти, которые должны проходить обязательную вакцинацию против COVID-19, добавятся сотрудники:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в список объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Это работники госпредприятий оборонного сектора, сферы энергетики, связи, сотрудники водоканалов, железной дороги, морских портов, аэропортов, «Укрпочты», а также ряда государственных промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, хлебокомбинатов и проч.

В Минздраве уточнили, что работники данных учреждений, которые отказываются от вакцинации против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.

С 8 ноября в Украине представителей отдельных профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, начали отстранять от работы, если человек не привит. Это касается госслужащих, служащих органов местного самоуправления и работников сферы образования. Отстранение будет длиться до момента вакцинации работника хотя бы одной дозой прививки. Те, у кого есть противопоказания к вакцинации, должны предъявить работодателю соответствующий документ.

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