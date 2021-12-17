В Мирнограде шахтеры отказались подниматься на поверхность, требуя выплату долгов

Сегодня, 17 декабря, горняки шахты «Капитальная» государственного предприятия «Мирноградуголь» по окончании смены отказались подниматься на поверхность, требуя погашения задолженности по зарплате. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.



«14 горняков шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь" из первой смены, которые в 7 утра спустились в шахту, остаются под землей. Глава местной организации Независимого профсоюза горняков Украины Мирнограда Александр Абрамов везет им воду и тормозки», — сообщил Волынец.



По его словам, подземным работникам «Капитальной» не выплачено: 40% зарплаты — за сентябрь, 100% — за октябрь, 77% — за ноябрь.



«Работникам так называемой непромышленной группы предприятия за сентябрь, октябрь и ноябрь не выплачено ни копейки. 3 месяца! Кроме того, с апреля по ноябрь не выплачено 15 млн гривен больничных, расчетных, отпускных и других выплат. Я уже молчу, что не отчислены средства ЕСВ. То есть люди по достижении пенсионного возраста или льготного стажа не могут выйти на пенсию, им не засчитывают страховой стаж из-за того, что предприятие не может своевременно уплатить ЕСВ», — рассказал о ситуации председатель НПГУ.

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