Зеленский подписал «ресурсный» закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений или, как его называют, «ресурсный» законопроект №5600. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений» должен предотвратить бюджетные потери из-за уклонения от налогов.



В частности, предусмотрена индексация ставок некоторых налогов, изменение подходов к обложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за использование недр для добычи руд железа.



Кроме того, документ предусматривает повышение отдельных ставок экологического налога, введение налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения. Также закон также содержит нормы по урегулированию проблемных вопросов налогообложения и обеспечению поддержки бизнеса.

Как сообщалось, народные депутаты приняли «ресурсный» законопроект №5600 во втором чтении 30 ноября. Ведущие бизнес-ассоциации выступали против принятия этого закона, а после его голосования в Раде просили президента применить к нему право вето.



Однако в Раде отклонили проекты постановлений об отмене этого решения.



Стоит отметить, что законопроект, кроме всего прочего, позволяет на 15 лет освободить новые компании в шахтерских городах от ряда налогов в рамках спецрежима налогообложения. Таких населенных пунктов в Украине насчитывается 18.