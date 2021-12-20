Здоровье еще одной узницы «ДНР» стремительно ухудшается – Денисова

Одна из незаконно задержанных в Донецке Елена Пех находится в критическом состоянии, и нуждается в срочной госпитализации. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.



По словам омбудсвумен, боевики группировки «ДНР» незаконно уже три с половиной года удерживают Пех в Снежнянской исправительной колонии №127.



Женщину задержали в августе 2018 в Горловке. Три месяца держали на гауптвахте одной из воинских частей Донецка, где «пытали электротоком, душили пакетом, вкручивали в колени шурупы, имитировали расстрел и требовали признание в госизмене».



Весной 2020 года женщина была незаконной приговорена к 13 годам заключения по обвинению в «государственной измене».

«После бесчеловечных пыток у Елены Пех стремительно развился артроз коленных и тазобедренных суставов с нарушением их функций 2-3 степени, варикозное расширение вен ног, хронический тромбофлебит, который может привести к трофической язве и гангрене. Она не может передвигаться без палочки и страдает тяжелой формой эпилепсии. Кроме того, женщина имеет резистентную форму гипертонической болезни, тяжелую стенокардию и нарушение зрения. Елене требуется срочная госпитализация в отделение травматологии для предоставления оперативного вмешательства и определения дальнейшего лечения у невропатолога и сосудистого хирурга», – сообщила Денисова.



Уполномоченная по правам человека просит руководство Красного Креста в Украине срочно посетить Елену Пех, способствовать ее немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи.



Также она просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, содействовать оказанию соответствующей помощи и поднять вопрос об освобождении Елены Пех по состоянию здоровья.