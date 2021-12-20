С ультиматумами Кремля реинтеграция Донбасса невозможна — Резников

Если Кремль будет ставить ультиматумы об автономии или «очередном федеральном округе» на временно оккупированной части Донбасса, то ее реинтеграция невозможна. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге с министром обороны Дании Трине Брамсен, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.



«Завершение этой войны возможно именно политико-дипломатическим путем. Это очевидно. Не агрессией. Но мы четко понимаем, что не пойдем на какие-либо уступки, если это будет угрожать нашей территориальной целостности или суверенитету», — подчеркнул Резников.



Он отметил, что возвращение оккупированных территорий возможно при условии безопасной реинтеграции.



«Если это будет ультиматум Кремля, что мы должны получить очередной федеральный округ или автономию, о которой они мечтают, это невозможно», — сказал министр обороны.



Резников напомнил, что согласно данным социологических исследований в Украине, 70% украинцев согласны на возвращение оккупированных территорий на условиях до 2014 года. Это значит, что Украина может быть только унитарной страной.



«Завершение конфликта должно происходить в очередности восстановления контроля между Украиной и Россией на границе, проведения полного тотального разоружения на временно оккупированных территориях, демилитаризации, введения туда правоохранительных органов Украины, подготовки к местным выборам, когда будет понятно, что копенгагенские стандарты ОБСЕ позволят проводить там открытие. прозрачные местные выборы. Другого варианта быть не может», — резюмировал глава Минобороны.