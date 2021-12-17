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В МИД Украины прокомментировали российские предложения по «гарантиям безопасности» от США и НАТО

17 декабря 2021, 20:06

В МИД Украины прокомментировали российские предложения по «гарантиям безопасности» от США и НАТО

Главную угрозу безопасности в Европе создает вооруженная агрессия РФ — так в министерстве иностранных дел Украины прокомментировали предложения России о «гарантиях безопасности» со стороны США и НАТО. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что положения российских проектов договоров с США и НАТО напрямую затрагивают Украину, однако только украинцы и члены НАТО имеют право определять вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе вступления в Альянс.

Николенко уточнил, что такую же позицию разделяет и Североатлантический альянс, что подтверждается заявлением НАТО от 16 декабря 2021 года.

«Отмечаем общепризнанный факт — главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях», — добавил спикер МИД.

Он указал, что именно свертывание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта — это лучшая гарантия безопасности на европейском континенте.

«В связи с этим призываем Россию, в качестве первых конструктивных шагов для достижения этой цели, безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров Нормандского формата», — сказал Николенко.

В частности, он напомнил, что среди согласованных на Парижском саммите «нормандской четверки» в 2019 году решений было неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, дальнейшее разведение сил и средств, продолжение процесса разминирования, открытие и обеспечение работы новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведение следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмен соответствующими списками.

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО о «гарантиях безопасности». В частности, документы предполагают отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников. В США заявили, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.

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