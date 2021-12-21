Денисова заявила о критическом состоянии украинского политзаключенного в Макеевской колонии

Состояние здоровья Игоря Назаренко, которого группировка «ДНР» удерживает в Макеевской исправительной колонии № 32, критическое. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«У Игоря хронические болезни: до незаконного заключения он перенес серьезное заболевание легких, что требует регулярной профилактической терапии. Пребывание в печально известной Макеевской исправительной колонии № 32 в условиях отсутствия отопления и антисанитарии может спровоцировать рецидив. По данным родных, Игорь существенно похудел и серьезно болеет, вероятно на COVID-19. Медицинская помощь не предоставляется. Хотя сам он помогает как врач своим сокамерникам», — написала Денисова в Facebook.



Кроме того, по словам омбудсвумен, представители Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций принципиально не допускаются к политзаключенным.



«Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Игоря Назаренко, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи», — подчеркнула Денисова.



Она напомнила, что Назаренко 3 октября 2017 года был похищен так называемыми «сотрудниками МГБ ДНР» с рабочего места в больнице Донецка, где он работал врачом-хирургом.



«Несколько дней родные не могли установить его местонахождение, пока представители органов оккупационной администрации РФ не пришли домой с обыском из-за обвинений Игоря в "террористической деятельности". Его подвергали физическим и психологическим пыткам», — подчеркнула она.



4 октября 2019 года Назаренко был приговорен за якобы «шпионаж» к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Накануне Денисова сообщила, что одна из незаконно задержанных в Донецке Елена Пех находится в критическом состоянии и нуждается в срочной госпитализации.