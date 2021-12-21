«ЛНР» предложила провести обмен пленными взамен на утверждение дорожной карты в Раде

Группировки «ЛНР» и «ДНР» готовы провести обмен пленными после того, как Украина утвердит в Верховной Раде дорожную карту по соблюдению Минских соглашений. Об этом заявила представительница «ЛНР» Ольга Кобцева, которая поучаствовала в заседании рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.



Кобцева обвинила украинскую сторону в игнорировании обязательств, которые были зафиксированы протоколами ТКГ.



«Чтобы уйти от данной казуистики, чтобы не позволить в дальнейшем украинской стороне уходить от своих обязательств в моем лице было сделано заявление и обращение в адрес координатора гуманитарной группы [от ОБСЕ Шарлотты Реландер] довести на [Трехсторонней] контактной группе о целесообразности и необходимости утверждения в рамках контактной группы дорожной карты с дальнейшим ее утверждением в Верховной Раде для того, чтобы не позволить Украине игнорировать обязательства, зафиксированные протоколами контактной группы», — цитирует Кобцеву сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



По ее словам, в рамках дорожной карты после ее утверждения Верховной Радой обмен и освобождение людей проводится на третий день.



Ранее украинская сторона объявила о готовности к обмену 60 лиц до Нового года.