Арестович: Украина готова обменять 60 удерживаемых лиц уже до Нового года

Украинская сторона готова к обмену 60 лиц, в отношении которых пройдены необходимые процедуры. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает «УНН».



Он пояснил, что российская сторона выдвигает условия процессуальной очистки, и это не всегда возможно провести согласно украинскому законодательству.



«Мы им объясняем, что основа процессуальной очистки по нашему законодательству - это предоставление данных для украинского суда о том, где находятся люди, которых можно либо судить, либо помиловать. Но, чтобы президент их помиловал, сначала их надо осудить. Должен быть приговор суда, и чтобы был приговор суда — суду нужно знать, где они находятся. Получается, что мы их передали на ту сторону во время предыдущих обменов, а они не сообщают свое фактическое место нахождения, и даже неясно, все ли из них живы», — сказал Арестович.



Таким образом, по его словам, запустить процесс заочного правосудия невозможно. При этом, отметил Арестович, Украина готова к обмену 13 лиц. Но в отношении остальных делегация готова произвести обмен, если российская сторона предоставит свои данные.



«В отношении остальных, а там идет порядка двух порций по 24 человека, и еще под 60 — мы готовы это произвести, если они предоставят свои данные. Потому что часть из них судится в украинских судах, защищает свои права. И в отношении них все в порядке. А остальные не хотят. И они постоянно говорят: вы должны очистить — мы им объясняем, как работает наше законодательство», — добавил он.



Алексей Арестович уточнил, что Украина готова будет совершить обмен 60 человек, относительно которых все установлено, уже до Нового года.



«На самом деле, мы готовы в любых вариантах: 13, 24, 30, 60 — там есть разные варианты обмена. Но, по максимуму мы готовы к обмену 60, в отношении которых все процедуры совершены. Там разные категории граждан. Но, фактически все готовы к обмену. Мы им предложили обменять. Они, как всегда, говорят про процессуальную очистку. Возможно, те консультации, которые происходят сейчас на высшем уровне — они как-то смогут повлиять, по крайней мере, мы на это надеемся», — резюмировал спикер украинской делегации в ТКГ.