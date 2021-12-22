В министерстве обороны Украины назвали дезинформацией заявления министерства обороны России Сергея Шойгу о том, что в зоне конфликта на Донбассе якобы находятся 120 бойцов частной военной компании, которые готовят провокации «с химическими компонентами».



«Это преднамеренная дезинформация. Центр оперативного информирования сообщает: в Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, которые на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман". Единственная угроза миру и безопасности украинских граждан и территориям исходит от российских оккупационных войск, которые нарушают режим прекращения огня, убивают украинских граждан и блокируют работу международной миссии. Война против Украины включает не только вооруженную агрессию, но и гибридный компонент — информационные операции», — заявил представитель Центра оперативного информирования Минобороны Леонид Матюхин.



По его словам, Россия раньше уже прибегала к подобной дезинформации.



«Стоит упомянуть фейки распространенные в 2018 году о так называемых "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке". Вместе с тем, поскольку последняя дезинформация озвучена на высшем военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как для подготовки конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле. Вооруженные Силы Украины уважают международное гуманитарное право, соблюдают Минские договоренности и держат оборону своих рубежей», — заявил Матюхин.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы сотрудники частных военных компаний США привезли в города Авдеевка и Лиман Донецкой области химическое оружие для подготовки провокации.



В МИД Украины назвали заявление Шойгу «очередными примерами массированной российской дезинформации».



В Пентагоне и Госдепартаменте США слова главы Минобороны РФ опровергли.