В МИД Украины назвали дезинформацией слова Шойгу о провокации с химоружием на Донбассе

Заявления министра обороны России Сергея Шойгу о якобы доставленных на Донбасс химических веществах, присутствии там инструкторов частных военных компаний США, а также обстрелах жилых кварталов являются «очередными примерами массированной российской дезинформации». Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



«Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие на заседании коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе — очередные примеры массированной российской дезинформации», — говорится в заявлении Николенко, поступившему «Новостям Донбасса».



Он подчеркнул, что Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории.



В МИД Украины призвали российское руководство «прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов».



«Возвращение Москвы в конструктивное русло действительно подтвердит задекларированное российским президентом на заседании коллегии стремление разрешить конфликт политико-дипломатическими методами», — добавил Николенко.



По его словам, первым шагом должно стать начало выполнения Россией Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.



«Прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ РФ от логики конфронтации станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте», — резюмировал спикер МИД.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы сотрудники частных военных компаний США привезли в города Авдеевка и Лиман Донецкой области химическое оружие для подготовки провокации.



В Пентагоне и Госдепартаменте США слова главы Минобороны РФ опровергли.