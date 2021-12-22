В МИД Украины назвали дезинформацией слова Шойгу о провокации с химоружием на Донбассе

Заявления министра обороны России Сергея Шойгу о якобы доставленных на Донбасс химических веществах, присутствии там инструкторов частных военных компаний США, а также обстрелах жилых кварталов являются «очередными примерами массированной российской дезинформации». Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие на заседании коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе — очередные примеры массированной российской дезинформации», — говорится в заявлении Николенко, поступившему «Новостям Донбасса».
Он подчеркнул, что Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории.
В МИД Украины призвали российское руководство «прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов».
«Возвращение Москвы в конструктивное русло действительно подтвердит задекларированное российским президентом на заседании коллегии стремление разрешить конфликт политико-дипломатическими методами», — добавил Николенко.
По его словам, первым шагом должно стать начало выполнения Россией Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.
«Прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ РФ от логики конфронтации станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте», — резюмировал спикер МИД.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы сотрудники частных военных компаний США привезли в города Авдеевка и Лиман Донецкой области химическое оружие для подготовки провокации.
В Пентагоне и Госдепартаменте США слова главы Минобороны РФ опровергли.