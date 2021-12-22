В США опровергли заявление России о подготовке провокации с химоружием на Донбассе

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал «ложными» заявления министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке на Донбассе провокации США с применением химического оружия.
«Эти заявления министра Шойгу абсолютно ложны», — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на брифинге.
В свою очередь представитель Государственного департамента США Нед Прайс призвал Россию «прекратить использовать фальшивую, подстрекающую риторику и принять шаги для деэскалации напряжения, чтобы создать положительную атмосферу для дискуссий».
«Вопреки заявлениям министра обороны России, Россия и ее представители отвечают за эскалацию напряжения, а не Украина или Соединенные Штаты», — подчеркнул Прайс.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы сотрудники частных военных компаний США привезли в города Авдеевка и Лиман Донецкой области химическое оружие для подготовки провокации.
Читайте также:Магомедов о химоружии в Авдеевке: Шойгу «несет ахинею»