В США опровергли заявление России о подготовке провокации с химоружием на Донбассе

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал «ложными» заявления министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке на Донбассе провокации США с применением химического оружия.



«Эти заявления министра Шойгу абсолютно ложны», — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на брифинге.



В свою очередь представитель Государственного департамента США Нед Прайс призвал Россию «прекратить использовать фальшивую, подстрекающую риторику и принять шаги для деэскалации напряжения, чтобы создать положительную атмосферу для дискуссий».



«Вопреки заявлениям министра обороны России, Россия и ее представители отвечают за эскалацию напряжения, а не Украина или Соединенные Штаты», — подчеркнул Прайс.



Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы сотрудники частных военных компаний США привезли в города Авдеевка и Лиман Донецкой области химическое оружие для подготовки провокации.