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В США опровергли заявление России о подготовке провокации с химоружием на Донбассе

22 декабря 2021, 09:23

В США опровергли заявление России о подготовке провокации с химоружием на Донбассе

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал «ложными» заявления министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке на Донбассе провокации США с применением химического оружия.

«Эти заявления министра Шойгу абсолютно ложны», — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на брифинге.

В свою очередь представитель Государственного департамента США Нед Прайс призвал Россию «прекратить использовать фальшивую, подстрекающую риторику и принять шаги для деэскалации напряжения, чтобы создать положительную атмосферу для дискуссий».

«Вопреки заявлениям министра обороны России, Россия и ее представители отвечают за эскалацию напряжения, а не Украина или Соединенные Штаты», — подчеркнул Прайс.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы сотрудники частных военных компаний США привезли в города Авдеевка и Лиман Донецкой области химическое оружие для подготовки провокации.

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