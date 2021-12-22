«Шаг к деэскалации»: Ермак — о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шагом к деэскалации на востоке Украины договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о возвращении к режиму прекращения огня.



Он отметил, что в ходе сегодняшнего заседания ТКГ все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.



«Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды. Это шаг к деэскалации на востоке. Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан. Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина», — написал Ермак на своей Facebook-странице.

Трехсторонняя контактная группа по итогам заседания 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. В Минобороны Украины заверили в своей позиции «последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеупомянутыми мерами, в том числе относительно условий открытия ответного огня».