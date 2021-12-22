ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом по итогам заседания ТКГ 22 декабря сообщил специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.



«На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приоритет был отдан вопросу безопасности и, в частности, соблюдению режима прекращения огня. Я рад, что участники выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это имеет огромное значение для людей, живущих по обе стороны от линии соприкосновения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.



Микко Кинунен добавил, что это также имеет особое значение, поскольку ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения остается нестабильной, и в этом месяце СММ фиксирует в среднем в пять раз больше нарушений режима прекращения огня в день по сравнению с количеством, зафиксированным в декабре 2020 года.



И.о. первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин отметил, что «впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях».



«Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу», — сказал Костин.



В украинской делегации в ТКГ подчеркивают, что этот результат особенно важен, учитывая предстоящие зимние праздники и возможность для украинцев традиционно встречать Рождество и Новый год в спокойной обстановке и вместе с самыми близкими людьми.



Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали достигнутое в рамках заседания ТКГ согласие относительно решимости полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня.



«В то же время ВС Украины заверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренных вышеупомянутыми мерами, в том числе относительно условий открытия ответного огня», — отметили в Минобороны.