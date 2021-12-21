Зеленский: Не уверен, что до праздников ТКГ успеет решить важные вопросы, но было бы неплохо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на ближайшее решение хотя бы нескольких острых проблем, которые касаются конфликта на Донбассе. Если до новогодних праздников в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе смогут согласовать хотя бы какие-то вопросы, касающиеся прекращения огня, открытия контрольных пунктов въезда-выезда или обмена – это будет неплохо, сообщил глава государства.



Он напомнил, что в эти дни стороны ведут переговоры в Трехсторонней контактной группе и эти переговоры традиционно сложные.



«Эти переговоры, всегда сложные, без сюрпризов, к сожалению, хотя таких сюрпризов мы с вами точно ожидаем. Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, чтобы были учтены три наших инициативы, понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы», – сказал Зеленский журналистам на конференции послов Украины в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области.



По его словам, первым вопросом является прекращение огня.



«Относительно открытия КПВВ, это второй вопрос, я не вижу, в чем там проблема. Только надо желание, только одной стороны. И обмен – также надо желание… Я не знаю, будет ли это до рождественских, новогодних праздников, я не уверен, что это можно успеть, но если мы до этих праздников согласуем эти пункты или согласуем хотя бы какие-то из этих пунктов, уже будет неплохо», – отметил президент.