Президент России Владимир Путин заявил, что будущее Донбасса должны определять сами жители региона.



«Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории», — сказал он во время ежегодной пресс-конференции.



Путин в очередной раз отказался признавать Россию стороной конфликта, подчеркнув, что его страна — посредник.



Также он напомнил, что Минские соглашения предполагают внесение изменений в Конституцию Украины, которые, как он полагает, обеспечат автономию на Донбассе.



Президент России выразил недовольство тем, что Украина отказывается согласовывать вопросы урегулирования с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР».



«Где изменения в Конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями "ДНР" и "ЛНР". <...> Они не только не согласовывают, не только не вносят никаких изменений в Конституцию, а отказывают вообще разговаривать с представителями Донбасса», — подчеркнул Путин.