Путин заявил о согласии РФ выполнять «Минск», но не исключил «военную операцию» Украины на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил о согласии России выполнять Минские соглашения и обвинил Украину в нежелании действовать аналогично.



«Все говорят: "Россия должна исполнять Минские соглашения". Ну мы согласны», — сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции в Москве.



Он в очередной раз высказал недовольство украинским законопроектом о переходном периоде для Донбасса.



«Правительство внесло в парламент страны закон о переходном периоде. Ну где ж там Минские соглашения? Там вместо амнистии запрет амнистии, чуть ли не уголовные преследования за эту амнистию. Там вместо выборов военно-административное управление вводится», — подчеркнул президент РФ.



При этом он полагает, что Украина может готовить военное наступление на Донбассе.



«Ну хорошо, вот это внутриполитическая составляющая. Теперь нам говорят: "Война, война, война". Складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию (после событий под Иловайском в 2014 году и Дебальцево в 2015-м — Ред.)? И нас заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — вот такие будут санкции"», — заявил Путин.



Он подчеркнул, что Россия не может жить «все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут» и поэтому Москва предложила Вашингтону согласовать «гарантии безопасности», которые включают нерасширение НАТО на Восток.



«Мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры говорят, что готовы к началу этой дискуссии в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути», — резюмировал Путин.

Власти Украины во главе с президентом Зеленским в последние месяцы неоднократно говорили, что не планируют военное наступление на Донбассе.