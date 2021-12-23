Ощадбанк: Новые карты для пенсионеров из ОРДЛО можно получить по доверенности

Ощадбанк объявил, что в последний раз продлил просроченные карты внутренне перемещенных лиц до 1 апреля 2022 года. Однако в банке настоятельно просят пенсионеров получать новые карты — лично или по доверенности. Об этом рассказала начальница Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Ивенко, передает «Радио Свобода».



Она напомнила, что с начала карантина в течение двух лет Ощадбанк искусственно продлевал срок действия банковских карт, чтобы дать возможность жителям ОРДЛО успеть обратиться в банк. Последнее решение в Ощадбанке приняли из-за решения власти о продолжении адаптивного карантина.



«Сегодня принято решение, что на период действия карантина и после его окончания еще 30 дней Ощадбанк не будет проводить идентификацию для переселенцев. Банк понимает свою социальную ответственность. Только за декабрь приблизительно 8 тысяч жителей оккупированных территорий обратились в отделения банка в Донецкой области, несмотря на всего один открытый КПВВ "Новотроицкое", и то раз в два дня. В среднем 700-800 человек ежедневно обращаются к нам», — сказала Ивенко.



Она отметила, что на сегодня более 100 тысяч карточек продолжают ожидать получения. Но люди, которые обращаются в банк в последнее время, получают карточки как лично, так и по поручению других граждан (по доверенности).



«Сегодня более 20% людей обращаются не только за своей карточкой, но и по доверенности. Есть общепринятая практика, предусмотренная Гражданским кодексом Украины. Доверенность должна быть нотариально заверенной, ее можно сделать и вне территории Украины (например, в России, но не на оккупированной территории — Ред.). Любой может проконсультироваться в отделении Ощадбанка, также можно позвонить на бесплатную горячую линию (0800-210-800) или написать в чат-бот. Каналов связи вроде бы хватает», — пояснила начальница Донецкого областного отделения Ощадбанка.



Она добавила, что между Украиной и Россией еще с 1990-х годов действует договор о правовой помощи, как и с другими странами. По нему, доверенности, выданные в других странах, принимаются. Но они должны быть составлены правильно, согласно требованиям Гражданского кодекса Украины.



Светлана Ивенко еще раз призвала людей обратиться в отделения Ощадбанка за новыми карточками.



«Мы еще в ноябре-декабре отправили СМС всем клиентам с датой и временем, когда они могут обратиться в отделение банка. Понимаем, что не у всех выйдет, тогда обязательно свяжитесь с нами. В СМС написано, в каком отделении клиента ожидает карта, и куда можно обратиться. Но если пенсионеру будет удобнее получить свою карту в другом месте, он должен обратиться в любое отделение в этом городе. На протяжении трех дней карта будет в нужном отделении», — сказала начальница Донецкого областного отделения Ощадбанка.