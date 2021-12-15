Последнее продление: Ощадбанк с 1 апреля 2022 года заблокирует просроченные карты переселенцев

Ощадбанк в последний раз продлил действие карт переселенцев, которые были просрочены в период карантина, до 1 апреля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба банка.



«В связи с только что принятым решением правительства о продлении адаптивного карантина до 31.03.2022 года карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживаемых по тарифному пакету "Мій рахунок" и срок действия которых уже завершился или завершается до конца марта следующего года, не будут блокироваться по 1 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.



В финучреждении предупреждают, что начиная с 1 апреля 2022 года, Ощадбанк прекратит использование просроченных платежных карт ВПЛ.



«Ощадбанк перевыпускает карты по графику и доставляет их в свои отделения. Если вы получили SMS от Ощадбанка, то перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы сможете снимать средства и рассчитываться старой картой только до 31 марта 2022 года (включительно)», — подчеркивают в банке.



Для избежания очередей и скопления людей при получении карт переселенцев просят заранее регистрироваться в электронной очереди на сайте банка.

Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующие изменения в постановление №1236 были приняты во время заседания правительства 15 декабря.