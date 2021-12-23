ВСУ на Донбассе не запрещено стрелять в ответ — Залужный

Украинским военным на Донбассе не запрещено открывать ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих или гражданских. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает «Интерфакс-Украина».



«Конечно, если будет угроза жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, военные должны делать то, что они должны делать и то, что они делали. Но снова-таки обращаю внимание, что мы люди военные, мы абсолютно поддерживаем введенный режим прекращения огня, который, конечно, даст возможность избежать потерь, которые могли бы быть», — сказал Залужный журналистам.



«Им никто в ответ стрелять и не запрещает. Еще раз обращаю внимание, что речь идет там не о запрете вести огонь в ответ, а о режиме прекращения огня, о его соблюдении», — указал он.

22 декабря Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это решение шагом к деэскалации на востоке Украины.