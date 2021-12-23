Такой же, как для мужчин: В Минобороны рассказали о порядке взятия женщин на воинский учет

Порядок взятия женщин на воинский учет в Украине не будет отличаться от того, который действует для мужчин. Об этом сообщил на брифинге начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.



«Женщина должна уведомить своего руководителя предприятия, явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и по здоровью», — сказал Горбач.



Он объяснил, что для взятия на учет понадобятся следующие документы:

заявление о том, что женщина хочет встать на учет;

паспорт, идентификационный код;

свидетельство о браке, рождении детей;

документы об окончании учебного заведения;

справка из учреждения, где работает.

По его словам, после этого будет принято решение, подлежит ли женщина воинскому учету.



«Если подлежит, то ее направят на военно-врачебную комиссию по месту регистрации», — сообщил Горбач.



Он также добавил, что до конца 2022 года не будут накладывать штрафы на женщин, если они не станут на воинский учет, работодателей тоже пока наказывать не будут.

Министерство обороны Украины расширило список специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны № 313 от 11.10.2021 вступил в силу 17 декабря.



Согласно документу, украинки, если их профессия входит в расширенный перечень, а также они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны встать на воинский учет.