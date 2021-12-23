Мирноградский горсовет просит руководство страны погасить задолженность перед шахтерами

В Мирнограде на Донетчине депутаты горсовета обратились к руководству страны с просьбой погасить задолженность перед шахтерами ГП «Мирноградуголь».



Как сообщает пресс-служба горсовета, было принято обращение к президенту, главе Верховной Рады, премьер-министру, министру энергетики Украины.



В тексте документа говорится, что в течение длительного времени из-за острого дефицита оборотных средств шахты ГП «Мирноградуголь» лишены возможности стабильно работать, выплачивать заработную плату, осуществлять отчисления в местный бюджет и обязательные платежи, в том числе, рассчитываться за потребленную электроэнергию.



«17 декабря 2021 года шахтеры угледобывающего предприятия организовали подземный протест, требуя выплатить им заработную плату, а задолженность по выплате заработной платы работникам ГП "Мирноградуголь" на сегодня составляет 136,2 млн грн. Горнякам предприятия в сентябре не уплачено 40% зарплаты, за октябрь — ничего не уплачено, а за ноябрь уплачено 23% зарплаты. Кроме того, на шахтах с апреля по ноябрь 2021 года не выплачены больничные, отпускные и социальные взносы», — говорится в обращении.



По словам депутатов, ситуация в бюджетообразующем государственном предприятии все больше обостряется и вызывает серьезную обеспокоенность. Они отмечают, что кризисные явления являются реальной угрозой жизнедеятельности 50-тысячной Мирноградской городской территориальной громады Донецкой области и 17 тысяч внутренне перемещенных лиц и в результате обострения общественно-политической ситуации.



Депутаты добавили, что 16 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о погашении задолженности и выплате текущей зарплаты работникам государственных шахт, которым предусмотрено выделение 2,4 млрд. грн в 2021 году.



«Учитывая приведенное, мы, депутаты Мирноградского городского совета, обращаемся к президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, премьер-министру Украины, министру энергетики Украины с просьбой скорейшего рассмотрения, принятия законопроекта о выделении средств и погашения задолженности по заработной плате работникам угольных предприятий», — резюмировали депутаты Мирноградского горсовета.