На Донетчине будут заочно судить главного тюремщика «ДНР»

В Донецкой области будут заочно судить «чиновника» «министерства юстиции ДНР», который возглавляет «службу исполнения наказаний». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Досудебным расследованием установлено, что с января 2019 года по настоящее время 57-летний уроженец Донецка сотрудничает с группировкой «ДНР».



«Пребывая в должности директора так называемой "государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции ДНР", злоумышленник принимает меры по обеспечению функционирования учреждения и системы наказаний, в частности, в отношении граждан Украины и других лиц, незаконно лишенных свободы. Кроме того, в функции обвиняемого входят вопросы создания, ликвидации и реорганизации подведомственных учреждений, изменение видов режима и т.д.», — говорится в сообщении.



Мужчину обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Приморский районный суд г. Мариуполя, его будут судить заочно. Предусмотрено максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.