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Установка приложения «Вдома» при пересечении КПВВ остается острой проблемой — правозащитники

23 декабря 2021, 20:59

Установка приложения «Вдома» при пересечении КПВВ остается острой проблемой — правозащитники

Установка приложения «Вдома» остается острой проблемой для жителей неподконтрольных территорий, пересекающих КПВВ. Об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии разграничения через КПВВ» за ноябрь Благотворительного фонда «Право на защиту».

«В ноябре тестирование на COVID-19 прошли 737 человек (55%) на КПВВ "Новотроицкое" и 2 312 человек (14%) на КПВВ "Станица Луганская". Все протестированные не могли установить приложение "Вдома" на свои телефоны, что остается острой проблемой для людей, пересекающих линию соприкосновения в направлении подконтрольной Украине территории, особенно для людей в возрасте 60+ и людей с серьезными заболеваниями», — отмечают правозащитники.

Кроме того, они констатировали проблемы на КПВВ из-за обстрелов. Так, 5 ноября КПВВ «Станица Луганская» был закрыт и пропускные операции были приостановлены на несколько часов из-за обстрела. 24 ноября также произошел обстрел КПВВ «Марьинка», на котором пересечение со стороны неподконтрольной территории разрешено только в исключительных случаях.

При этом поток въезжающих в Украину через Россию уменьшился. По данным правозащитников, в ноябре 2021 года количество пересечений межгосударственного пункта пропуска (МПП) «Меловое» в Луганской области уменьшилось на 7 296, а МПП «Гоптовка» в Харьковской области — на 23 900.

«По результатам опроса, 95% респондентов, пользующихся услугами частных перевозчиков, ответили, что тратят в среднем 2000 грн и меняют до трех транспортных средств за поездку», — указано в мониторинговом отчете.

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