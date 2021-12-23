Для открытия КПВВ «Л-ДНР» захотели признания «Спутника V». Украина отказалась

На последнем в этом году заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря не удалось договориться об открытии всех КПВВ на Донбассе.



Приглашенные Россией на заседание представители группировок «ДНР» и «ЛНР» назвали свои условия для открытия пунктов пропуска на время новогодних праздников (с 30 декабря по 10 января). В частности, это взаимное признание вакцин от коронаивруса и медицинских документов, подтверждающих прививку, либо перенесенное заболевание COVID-19, либо наличие отрицательного ПЦР-теста.



Фактически это означало бы признание Украиной российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Light», а также документов с печатями «Л-ДНР».



Украинская сторона от такого предложения отказалась.



«Вся их деятельность посвящена тому, чтобы легализовать так называемые «ДНР и "ЛНР" в правовом поле Украины. Они пытаются такими примитивными приемами подтолкнуть нас к их легализации», — пояснил «Новостям Донбасса» спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



Он напомнил, что Украина со свое стороны открыла все КПВВ на Донбассе еще 20 ноябре 2020 года и с тех пор они открыты ежедневно с утра до вечера.



«Мы не признаем [вакцину] "Спутник". Вместо этого мы предложили вакцинацию признанными во всем мире вакцинами на пунктах пропуска — как раз на КПВВ с нашей стороны. Наше предложение было в том, чтобы развернуть там пункты вакцинации, в первую очередь вакцинировать незащищенные слои населения — пенсионеров и т.д., а потом всех остальных», — сказал Арестов.



Он отметил, что Украина готова вакцинировать всех своих граждан, живущих на временно оккупированных территориях и не раз выносила это предложение на заседания ТКГ, однако на него ответа нет.



«Зато пропихнуть бумаги по "Спутнику" с печатями так называемых "ДНР" и "ЛНР" — на это им ума хватило. Еще они льют крокодильи слезы по поводу несчастных жителей Донбасса, не выпуская их к нам на КПВВ, чтобы мы могли их вакцинировать, выдать документы в ЦНАПах, выдать социальные выплаты и пенсии, и чтобы они могли спокойно посетить своих родственников», — подчеркнул спикер украинской делегации.

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