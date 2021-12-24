Задержан боевик «ДНР», который обстреливал частный сектор Авдеевки

В Мариуполе Донецкой области задержан местный житель, который в составе незаконных вооруженных формирований «Восток» обстреливал Авдеевку. Об этом сообщает МВД.



По данным следствия, в 2015 году житель Мариуполя приехал в оккупированный Донецк на заработки. Там он попал в реабилитационный центр из-за злоупотребления алкоголем, где его завербовали в ряды «ДНР». «Из спецучреждения пациент, несмотря на судимость и алкозависимость, попал на контрактную службу в мотострелковую роту. Наемнику выдали оружие и отправили на передовые позиции под Донецком (в районе поселка Жабуньки, бывшего Ясиноватского поста ГАИ)», — говорится в сообщении.



«Боевик в должности пулеметчика корректировал артиллерийские обстрелы со стороны ДНР и вел прицельный огонь по позициям ВСУ. В дальнейшем дезертировал с воинской части и тайно вернулся в Мариуполь», — говорится в сообщении.



По словам боевика, по приказу российских военных его подразделение регулярно осуществляло «прострелку» лесопосадки на окраине Авдеевки. В результате этих атак погибали и получали ранения жители частного сектора, расположенного рядом.



Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.