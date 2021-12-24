«ДНР» приостановила действие комендантского часа на новогодние праздники и Крещение

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донетчины на новогодние и рождественские выходные, а также на Крещение будет приостановлено действие комендантского часа.



Соответствующее «распоряжение» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



Согласно «документу», действие режима комендантского часа временно приостанавливается с 23:00 часов 3 января до 05:00 часов 7 января 2022 года.



С учетом этого, отмена комчаса будет действовать все новогодне-рождественские выходные, поскольку 31 декабря и 1, 2 января выпадают на пятницу, субботу и воскресенье, и по этим дням комендантский час также не действует.



Кроме того, «распоряжением» предусматривается, что с 23:00 часов 18 января до 05:00 часов 19 января 2022 года, когда отмечается Крещение, комендантского часа тоже не будет.