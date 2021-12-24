Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» приостановила действие комендантского часа на новогодние праздники и Крещение

24 декабря 2021, 17:21

«ДНР» приостановила действие комендантского часа на новогодние праздники и Крещение

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донетчины на новогодние и рождественские выходные, а также на Крещение будет приостановлено действие комендантского часа.

Соответствующее «распоряжение» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.

Согласно «документу», действие режима комендантского часа временно приостанавливается с 23:00 часов 3 января до 05:00 часов 7 января 2022 года.

С учетом этого, отмена комчаса будет действовать все новогодне-рождественские выходные, поскольку 31 декабря и 1, 2 января выпадают на пятницу, субботу и воскресенье, и по этим дням комендантский час также не действует.

Кроме того, «распоряжением» предусматривается, что с 23:00 часов 18 января до 05:00 часов 19 января 2022 года, когда отмечается Крещение, комендантского часа тоже не будет.

Читайте также:

Пушилин пообещал полную отмену комендантского часа, но не сразу 

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
комендантский час

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:21
«ДНР» приостановила действие комендантского часа на новогодние праздники и Крещение
12:04
Денисова призвала МККК помочь удерживаемому в тюрьме «ДНР»
10:48
«ДНР» заявила о 315 случаях ковида за сутки
09:48
«ДНР» проведет очередной форум, на котором обсудят «перспективы интеграции Донбасса с Россией»
09:04
«ЛНР»: 43 заболели и двое умерли от COVID-19
20:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 декабря
20:48
Жителям ОРДО нельзя запускать салюты, если это не специальное шоу
19:25
Денисова: Одного из заложников «ДНР» ударили ножом в сердце
16:49
В Донецке заявили о получении 270 тысяч доз российской вакцины от коронавируса
14:51
Жители Донецка и Луганска смогут получить украинский «пакет малыша»
13:34
«Должны определить сами жители». Путин — о будущем Донбасса
11:57
«ДНР»: Более 360 заболевших и 64 смерти от ковида за сутки
11:19
В Донецке произошел пожар на радиорынке «Маяк»
11:00
«ДНР» заявила о ранении жителя Донецка в результате обстрела
10:21
Для открытия КПВВ «Л-ДНР» захотели признания «Спутника V». Украина отказалась
все новости
18:19
Зеленский соберет СНБО перед Новым годом
17:45
В Мариуполе заново установили главную городскую елку
17:28
Боевики трижды стреляли по позициям ООС с начала суток
17:21
«ДНР» приостановила действие комендантского часа на новогодние праздники и Крещение
16:32
Задержан боевик «ДНР», который обстреливал частный сектор Авдеевки
15:54
С Антоненко сняли электронный браслет
15:27
Кулеба считает обязательным участие Украины в переговорах Запада и России по безопасности
14:46
Министру транспорта РФ и его заму сообщено подозрение в незаконной переправке людей через границу Украины
14:30
СМИ узнало содержание «10 шагов Зеленского» по Донбассу
13:48
Офис генпрокурора попросит суд арестовать Порошенко
12:58
Горняки на Луганщине седьмой день продолжают забастовку
12:15
В Мариуполе задержаны члены ОПГ, похищавшие людей для наркобизнеса
12:04
Денисова призвала МККК помочь удерживаемому в тюрьме «ДНР»
11:06
На Донбассе выявили еще 650 заболевших COVID-19, семеро умерли
10:55
На Луганщине найден мертвым военнослужащий-контрактник. Следствие склоняется к версии о самоубийстве
все новости
ВИДЕО
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
19 декабря, 21:55
В Мариуполе упала главная елка города
19 декабря, 19:24
В суде подтвердили российские войска. Что случилось с водой из-под крана. Донбасс сегодня ►
18 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция